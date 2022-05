Historische verliesreeks dreigt voor Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex van de aandelenbeurs in New York staat op het punt een historische verliesreeks te evenaren. Voor het eerst in ongeveer honderd jaar stevent de graadmeter af op acht verliesweken op een rij. Het was in 1923 voor het laatst dat de index een dergelijke verliesreeks beleefde. Het begin van de handel op vrijdag was nog positief, maar al snel draaide het sentiment om. Beleggers zijn onder andere bezorgd over de hoge inflatie, die deze week verder werden aangewakkerd door waarschuwingen van grote Amerikaanse supermarktketens.

De Dow-Jonesindex stond tegen het slot van de Europese beurzen 0,8 procent lager op 31.015 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 3873 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,8 procent tot 11.296 punten. De S&P 500 en de Nasdaq stevenen af op het zevende weekverlies op rij.

Applied Materials verloor 4,5 procent. De toeleverancier van de chipsector boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht ondanks de sterke vraag naar chips. Ook de verwachtingen voor de rest van het jaar vielen tegen. Volgens topman Gary Dickerson is er sprake van een recordvraag naar de producten van het bedrijf, maar loopt Applied Materials tegen problemen in de toeleveringsketen aan. Deere zakte dik 12 procent. De fabrikant van landbouwmachines boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan analisten hadden verwacht. De winst viel wel hoger uit dan voorzien. Ook werd het bedrijf positiever over de rest van het jaar.

Vliegtuigfabrikant Boeing zakte 5 procent ondanks de succesvolle lancering van zijn ruimteschip Starliner. Het onbemande ruimteschip is na maanden van vertragingen onderweg naar het internationale ruimtestation ISS.

Palo Alto Networks dikte 8 procent aan. Het cyberbeveiligingsbedrijf verhoogde opnieuw zijn verwachtingen voor het gehele jaar na beter dan verwachte kwartaalresultaten. Ross Stores kelderde 22 procent. De discountketen kampt met de hogere inflatie en kwam met tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Ook de resultaten van schoenenverkoper Deckers Outdoor (plus 14 procent) werden goed ontvangen. Sportschoenenketen Foot Locker won 2,2 procent na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,0551 dollar waard, tegen 1,0594 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 112,60 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 112,32 dollar per vat.