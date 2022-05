Minder vluchten door personeelstekorten vliegmaatschappijen

De aanhoudende personeelstekorten zorgen bij verschillende luchtvaartmaatschappijen voor problemen. KLM en Transavia zien zich genoodzaakt vluchten te annuleren vanwege de tekorten. Ook bij easyJet, een andere grote gebruiker van Schiphol, spelen dergelijke problemen.

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft de afgelopen drie dagen ’s middags zes tot acht retourvluchten moeten schrappen. Daarbij had de luchtvaartmaatschappij ook last van het slechte weer, aldus een woordvoerster. Voor vrijdag zijn er acht vluchten geannuleerd. Hoeveel vluchten er dit weekend geschrapt moeten worden, kon KLM nog niet aangeven. De maatschappij sluit niet uit dat er vanwege het huidige personeelstekort vaker dagelijks vluchten gecanceld moeten worden.

KLM kon ook niet aangeven wat de bestemmingen waren van de geannuleerde vluchten. Welke vluchten geannuleerd worden is een “ingewikkelde puzzel”, aldus de zegsvrouw. Om zo min mogelijk reizigers te duperen zoekt KLM vluchten uit met de minste passagiers. Ook kijkt de maatschappij voor welke bestemmingen passagiers makkelijk zijn om te boeken.

Bij Transavia moet in de periode april tot en met oktober circa 2 procent van de vluchten geannuleerd worden, omdat de roosters niet rond zijn te krijgen. Dat zou neerkomen op honderden vluchten, al wilde een woordvoerder zich niet aan aantallen wagen. Ook omdat het gaat over een langere periode waarbij er bijvoorbeeld in de zomervakantie meer wordt gevlogen dan in de periodes daaromheen.

Topman Johan Lundgren van de Britse prijsvechter easyJet benadrukte eerder deze week dat personeelskrapte zorgt voor annuleringen. De prijsvechter zegt desgevraagd niet van plan te zijn vluchten te annuleren voor de zomerpiek, zoals in april wel is gebeurd. Volgens de maatschappij speelt de krapte niet alleen bij de luchtvaartondernemingen zelf. Onder andere Britse uitbaters van luchthavens hebben net als Schiphol moeite de roosters rond te krijgen. Die problemen zouden ook elders in Europa spelen.

In de meivakantie zorgde krapte aan personeel bij ondersteunende diensten zoals de beveiliging voor problemen op Schiphol. Daarbij werd het vluchtschema ook nog eens in de war geschopt door een wilde staking bij vracht- en bagageafhandelaars. Om problemen komende zomer te voorkomen vraagt Schiphol aan maatschappijen onder andere om het aantal vluchten te verminderen. Daarnaast wil de luchthaven nieuwe medewerkers werven en de training van nieuwe medewerkers proberen te verkorten.