Moederbedrijf Chlóe en Cartier verkoopt meer kleding en tassen

Luxe spullen van het Zwitserse Richemont zoals kleding en tassen zijn weer meer gekocht het afgelopen jaar. Het bedrijf, bekend van modemerken zoals Chloé en sieraden van Cartier, voerde de winst het afgelopen boekjaar fors op. Door het aantrekken van de economie na de coronapandemie kochten mensen meer tassen, kleding en horloges.

Veel luxemerken profiteren de laatste tijd van het heropenen van winkels na lockdowns. Consumenten met een flinke portemonnee die minder last hebben van lockdowns en inflatie geven veel geld uit. Eerder deze week meldde het Britse Burberry, bekend van de regenjassen, dat het in acht jaar tijd nog niet zo winstgevend was. Het is nog wel de vraag wat de lockdowns in China in de toekomst voor invloed hebben op de resultaten van luxemerken, waarvoor het Aziatische land een belangrijke markt is.

De verkopen van de onderneming die geleid wordt door de Zuid-Afrikaanse zakenman Johann Rupert stegen met 46 procent tot ruim 19 miljard euro. Dat is de snelste stijging sinds het bedrijf in 1995 begon met het rapporteren van resultaten. De nettowinst steeg in het gebroken boekjaar, dat tot eind maart liep, met 61 procent tot bijna 2,1 miljard euro.

Richemont kondigde in maart aan uit Rusland te vertrekken vanwege de Russische inval in Oekraïne. Dat kostte het bedrijf 168 miljoen euro, meldt het in de resultaten. Topman Rupert waarschuwde in de vooruitzichten voor het bedrijf wel voor uitdagende tijden. “Zelfs al is het ergste van de pandemie hopelijk voorbij, dan hebben we wereldwijd nog wel te maken met de grootste onrust in jaren.” Rupert uitte ook zijn “diepste medeleven” voor allen die getroffen worden door het conflict tussen Oekraïne en Rusland.