Nieuwe wet verplicht incassobureau’s zich te registreren

Foto: Photo by Lena Balk on Unsplash

Onterechte vorderingen, hoge incassokosten, onheuse en agressieve bejegening van mensen met schulden. Het kan je allemaal overkomen als je schulden hebt. Maar binnenkort worden schuldenaars beter beschermd tegen incassobureaus die klanten intimideren of er andere malafide praktijken op nahouden. En dat is ook voor de kwalitatieve incassobureau’s een opsteker.

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer afgelopen week namelijk ingestemd met een wetsvoorstel dat incassodienstverleners, zoals deurwaarderskantoren, advocatenkantoren en incassobureaus verplicht om zich in te schrijven bij een centraal register.

Het belang van incassobureau’s

De reden dat bedrijven een Incasso bureau inschakelen is dat ze het zelf niet voor elkaar krijgen na vaak herhaaldelijk proberen om een factuur betaald te krijgen.

En bijna elke organisatie krijgt vroeg of laat te maken met klanten die niet of te laat betalen, met alle gevolgen van dien voor de eigen cashflow. Zeker in deze zware economische tijd waarin de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne een wissel trekken op veel ondernemers en bedrijven.

Incassobureaus hebben een belangrijke functie, zeggen Ellian (VVD) en Ceder (ChristenUnie), omdat ze een prikkel vormen voor mensen die niet willen betalen. Helaas pakt het vaak onrechtvaardig uit voor mensen die niet kunnen betalen, omdat de kosten hoog kunnen oplopen naarmate de tijd verstrijkt.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Momenteel kan echter iedereen een incassobureau beginnen. En helaas werken niet alle bureaus even netjes en raken mensen met problematische schulden door malafide incassobureaus nog dieper in de problemen. De nieuwe wet moet ervoor gaan zorgen dat schulden op een maatschappelijk verantwoorde wijze worden geïncasseerd, zegt minister Weerwind. Ook moeten schuldenaren beter verwezen worden naar het loket voor schuldhulpverlening.

Het register van alle incassobureaus met een vergunning is openbaar en gratis raadpleegbaar, zodat iedereen kan controleren of een bureau aan de eisen voldoet. Dienstverleners die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete krijgen. Hardnekkige overtreders kunnen uit het register worden verwijderd. De nieuwe wet bepaalt ook dat consumenten geen incassokosten hoeven te betalen aan incassodienstverleners die niet ingeschreven staan bij het register. Ook moeten incassobureaus straks verplicht in begrijpelijke taal communiceren. Op deze manier worden kwaliteitseisen gesteld aan de dienstverleners en komt er meer toezicht.

De consumentenbond

De Consumentenbond is blij met de komst van het verplichte register voor incassobureaus. De wet is een belangrijke overwinning voor de Consumentenbond, die al jarenlang voor zo’n register pleit. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van ons in vervulling. De Consumentenbond pleit al jaren voor toetredings- en kwaliteitseisen, meer toezicht en strengere handhaving. Dat zien we terug in de nieuwe wet. Er is naar ons geluisterd en dat is mooi.’ De nieuwe wet gaat 1 januari 2023 in.