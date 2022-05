Qatar: betere arbeidsvoorwaarden belangrijke erfenis WK voetbal

Het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse werknemers zal een “belangrijke erfenis” van het WK voetbal zijn. Dat benadrukken de organisatoren van het mondiale voetbaltoernooi dat eind dit jaar in Qatar wordt gehouden. De behandeling van buitenlandse arbeiders bij de miljarden kostende infrastructuurprojecten in Qatar is een groot punt van kritiek. Ook de wijze waarop het land omgaat met de rechten van vrouwen en de lhbti-gemeenschap geeft te denken.

Qatar belooft de arbeidsomstandigheden van medewerkers op bouwplaatsen te verbeteren. Dat zal ook gebeuren in andere sectoren die afhankelijk zijn van buitenlandse werknemers zoals de horeca, aldus de woordvoerder van het organisatiecomit√©, Fatma Al-Nuaimi. Betere werknemersrechten zouden daarbij deel uitmaken van de “menselijke, economische en ecologische erfenis voor de komende decennia,” zei Nuaimi.

Ze benadrukte verder dat Qatar “belangrijke hervormingen” heeft doorgevoerd voor het welzijn van werknemers. Ook zijn er qua arbeidsomstandigheden in de hele regio nieuwe standaarden ontwikkeld.

Amnesty International riep wereldvoetbalbond FIFA eerder op minimaal 440 miljoen dollar, ruim 417 miljoen euro, uit te trekken voor een compensatieprogramma voor honderdduizenden arbeidsmigranten die in de aanloop naar het WK in Qatar zijn uitgebuit. Die oproep werd onder andere door de Nederlandse voetbalbond KNVB gesteund. De mensenrechtenorganisatie hoopt ook dat de wereldvoetbalbond op weg naar volgende eindronden voorkomt dat schrijnende situaties zoals in de afgelopen jaren in het emiraat zich herhalen.

Qatar heeft sinds 2016 een groot deel van zijn arbeidsregelingen gewijzigd. In de oude regels kon een arbeider niet van baan veranderen of het land verlaten zonder toestemming van de werkgever. Verder is er een minimumloon ingevoerd. Ook mogen werknemers nog maar een beperkte tijd in de hitte werken.

De komende maanden zullen naar verwachting duizenden arbeiders Qatar verlaten omdat projecten voor het WK zijn afgerond. Daartegenover zullen duizenden werknemers in de toeristische sector voor het evenement worden gezocht.

Europese supportersgroepen hebben ondertussen hun bezorgdheid geuit om naar Qatar te gaan. Dit vanwege de conservatieve sociale wetten die homoseksualiteit verbieden, de rechten van vrouwen beperken en het drinken van alcohol aan banden leggen. Qatar meent dat cultuur en tradities van het organiserende land ook moeten worden gerespecteerd.