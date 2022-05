Schaars personeel en materiaal vertraagt herstel na storm Eunice

Het herstel van de schade die is veroorzaakt door de storm Eunice en twee andere stormen in februari laat soms lang op zich wachten. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn er te weinig bouwspecialisten voorhanden. Daarnaast is het moeilijk om aan de juiste materialen te komen, onder andere door de oorlog in Oekraïne. Door het geweld in het Oost-Europese land en sancties tegen Belarus en Rusland is bijvoorbeeld hout moeilijk verkrijgbaar.

“Het klopt dat verzekeraars hier last van hebben. Zo komt het voor dat verzekeraars een schade hebben vastgesteld, maar niet aan partijen kunnen komen die het specifieke herstelwerk kunnen doen”, zegt een woordvoerster van koepelorganisatie het Verbond van Verzekeraars. Precieze cijfers zijn moeilijk te geven. Met name bij kleinere schades krijgen polishouders een geldbedrag uitgekeerd waar ze zelf een aannemer mee kunnen inschakelen, waardoor het niet duidelijk is of bij hen alles is gerepareerd.

Univé erkent dat het herstel vaak vertraging heeft opgelopen door gebrek aan bouwbedrijven en materialen, maar kan geen cijfers geven. Nationale-Nederlanden (NN) meldt dat alle noodmaatregelen na de stormschadeclaims wel zijn doorgevoerd, maar dat sommige huizen of schuttingen nog niet helemaal goed zijn afgewerkt.

“Dan zitten bijvoorbeeld de dakpannen er wel op, maar niet de goede omdat die niet te verkrijgen zijn”, zegt een woordvoerder. Vooral bij zakelijke schademeldingen duurt het soms langer, omdat dit vaak grotere schadegevallen zijn.

NN kreeg in totaal 37.000 claims van particulieren en 4500 van bedrijven. Van de particuliere claims is driekwart afgehandeld, bij het overige kwart wacht NN nog op extra informatie of laten klanten niets meer van zich horen. Bij zakelijke claims wacht nog 40 procent op het definitieve herstel. “Dat zijn vaak grotere schadegevallen, dat is meer werk. Daar zijn aannemers veel langer mee bezig en daar speelt schaarste ook weer mee”, aldus de woordvoerder.

Hij wijst erop dat verzekeraars door de stormen ook in één keer massaal een beroep deden op herstelbedrijven. Ook dat werkt vertragingen in de hand, omdat het moeilijk is om aan al die vraag te voldoen. De drie zware stormen op rij in februari leverden voor zeker 500 miljoen euro aan verzekerde schade op. Het vaakst ging het om schade aan woningen en bedrijfsgebouwen.