ECB-president Lagarde: crypto’s hebben geen waarde

Cryptomunten hebben geen onderliggende waarde en beleggers in digitale munten kunnen hun inleg volledig verliezen. Dat zegt president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB). Lagarde is zondag te zien in het tv-programma College Tour.

Lagarde vindt dat de handel in cryptomunten gereguleerd moet worden. Ze maakt zich zorgen over mensen die investeren in crypto’s zoals bitcoins zonder de risico’s te begrijpen en alles kunnen verliezen, met grote teleurstelling tot gevolg. Er is geen onderliggende waarde van die munten om als “veilig anker” te dienen, stelt Lagarde die in het verleden al vaker kritiek heeft geuit op crypto’s.

Ze zei verder zelf geen crypto’s te bezitten, maar dat wel een van haar zoons belegt in digitale munten, tegen haar advies in. Ze kan hem niet tegenhouden omdat hij een vrij man is, stelt Lagarde, maar ze houdt crypto’s wel scherp in de gaten.

De laatste tijd is er veel onrust bij de handel in crypto’s, met flinke waardedalingen. Een andere bestuurder van de ECB zei onlangs dat digitale munten een soort “Wilde Westen” zijn. Hij trok ook vergelijkingen tussen digitale munten en de financiële crisis van 2008.