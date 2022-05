Fokker: geen commentaar op schorsing werknemers Helmond

Fokker wil geen inhoudelijk commentaar geven op een bericht in het Eindhovens Dagblad over de schorsing van 37 werknemers bij de vestiging in Helmond. Volgens de krant moeten die worden doorgelicht door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Het zou gaan om mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit die werkzaamheden uitvoeren voor landingsgestellen van de marinehelikopter NH90.

Een woordvoerster van Fokker en moederbedrijf GKN Aerospace zegt enkel dat er “heldere richtlijnen zijn voor onze werknemers en dat er geen uitspraken worden gedaan over individuele gevallen”. Ze wilde niet bevestigen of het bericht in het Eindhovens Dagblad correct is.

De krant meldt dat de betreffende medewerkers al langere tijd werkzaam zijn bij Fokker Landing Gear, dat landingsgestellen en andere onderdelen produceert voor onder meer de F35-straaljagers en NH90- en Apache-helikopters. Sinds eind vorige week staan ze op non-actief, aldus het dagblad.

Het Eindhovens Dagblad schrijft verder dat het gebruikelijk is dat medewerkers die aan militaire projecten werken worden gescreend. Zo’n veiligheidsonderzoek naar mogelijke kwetsbaarheden van medewerkers wordt in principe uitgevoerd voordat ze aan de slag mogen.