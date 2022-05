Hoofdeconomen ING, Rabobank en ABN: houd rekening met recessie

Nederland moet rekening houden met verlies van welvaart en een eventuele recessie. Dat zeiden de hoofdeconomen van banken ING, Rabobank en ABN AMRO in tv-programma Buitenhof. Daar zitten wel nog talloze kanttekeningen aan, zoals hoe snel de gastoevoer uit Rusland wordt stopgezet, of er een renteverhoging komt van de Europese Centrale Bank (ECB) en hoe de pandemie zich in China verder ontwikkelt.

Volgens Ester Barendregt (Rabobank) wordt alles duurder, “wat er ook gebeurt”. “We leveren gewoon welvaart in, dat is nu aan de hand. Een hoge inflatie zal afnemen, maar niet heel snel. We moeten rekening houden met welvaartsverlies.”

Marieke Blom (ING) zei dat het uitmaakt hoe snel we van Russisch gas af gaan. “Als dat vandaag gebeurt, wordt verwarmen zodra contracten vervallen nog duurder. De inflatie is hoog. Er vindt dan uitholling van de koopkracht plaats, mensen kunnen geen geld meer aan andere zaken uitgeven, voor bedrijven wordt het duurder om te produceren. Dus dan zit de economie in een recessie. Dat is voor mij het grootste risico dat dit jaar boven de Nederlandse economie hangt.”

Een eventuele renteverhoging van de ECB hangt ook boven onze economie. Die heeft enige tijd nodig om door te werken en daar zit volgens Sandra Phlippen (ABN AMRO) “het dilemma” voor ECB-president Christine Lagarde. “De grote vraag is of die renteverhoging samen gaat met de forse prijsstijging die na de zomer voelbaar wordt voor de consument. Als deze zorgt voor het achteruit hollen van de koopkracht zodat we in een recessie komen, is die renteverhoging eigenlijk precies verkeerd.”

Maar, zegt Phlippen, als de ECB de rente niet verhoogt, is de centrale bank niet geloofwaardig. “Als het zich in de hoofden van de burgers en bedrijven nestelt dat alles duurder wordt, worden aankopen naar voren gehaald en wordt de prijsstijging een zichzelf vervullende voorspelling.”

China speelt ook nog een belangrijke rol in de vraag of Nederland in een recessie komt, zegt Phlippen. “Daar is sinds april een kwart van de bevolking in lockdown. De productie ligt daardoor voor een deel stil. Dat kan aanvoerketens verstoren en inflatie versterken.”

Volgens Phlippen staat de Nederlandse economie er toch niet slecht voor. “Dit jaar hebben we gemiddeld enkele procenten groei. Deze krappe arbeidsmarkt kan werkloosheid gek genoeg goed gebruiken. En we hebben tussen de 40 en 50 miljard euro aan spaargeld op rekeningen staan. Mensen zullen dat gaan gebruiken om het huishouden op peil te houden.”