KLM schrapt zondag nog eens 12 vluchten door personeelstekort

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft zondag nog eens 12 vluchten geschrapt vanwege personeelstekorten. Het gaat om vluchten binnen Europa, laat een woordvoerster weten. Die komen bij de 42 al eerder geschrapte vluchten voor zondag. Voor maandag annuleert de luchtvaartmaatschappij 28 vluchten, dus 14 zogeheten retourvluchten, binnen Europa vanwege personeelsgebrek.

KLM heeft net als andere luchtvaartmaatschappijen, zoals easyJet en dochtermaatschappij Transavia, erg veel last van personeelstekorten, maar ook van ziekteverzuim. Daarom schrapte de luchtvaartmaatschappij de afgelopen tijd al meer vluchten, om de werkdruk voor personeel te verlichten. Daarmee vertrekken er niet alleen minder vliegtuigen vanaf Schiphol, maar komen er dus ook minder vliegtuigen aan.

Luchthaven Schiphol liet andermaal weten dat het zondag ook druk is op de luchthaven. “Het is gewoon een drukke dag zoals we de afgelopen weken zien. We zetten zoveel mogelijk collega’s in zodat alle passagiers op tijd hun vlucht halen”, aldus een zegsman.

Op de druktemeter van de website van de luchthaven valt te lezen dat zondag een piekdag is, waarop passagiers “veel langer” in de rij moeten staan bij check-inbalies, de beveiliging en controle voor paspoorten. Voor maandag geeft de druktemeter een drukke dag aan, wederom met lange rijen.

Schiphol had eerder al gezegd dat het vanaf de meivakantie richting de zomer drukker zou worden, met name in de weekenden. Daardoor kunnen op piekmomenten lange rijen ontstaan. De weekenden zijn doorgaans drukker dan doordeweekse dagen.

In de meivakantie zorgde een gebrek aan personeel bij ondersteunende diensten zoals de beveiliging voor chaos op de luchthaven. Een wilde staking bij vracht- en bagage-afhandelaars schopte het vluchtschema verder in de war.