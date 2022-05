Plukje bedrijfscijfers en jaarvergaderingen domineren beursweek

De komende beursweek staat in het teken van een aantal aansprekende jaarvergaderingen. Zo roepen Air France-KLM en Shell hun aandeelhouders dinsdag bijeen. Een dag later volgt nog een keur aan bedrijven die hun aandeelhouders bijpraat. Verder reageren beleggers nog op een laatste plukje bedrijfscijfers. Ook worden gegevens bekendgemaakt over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector uit een groot aantal landen.

De beursweek lijkt maandag rustig te beginnen, met een nagenoeg lege agenda. Mogelijk dat het negatieve sentiment in New York van vrijdag vat krijgt op de handel. De leidende Dow-Jones-index op Wall Street sloot voor de achtste week op rij met verlies. Dat was sinds 1923 niet meer voorgekomen. Het Duitse beleggersvertrouwen lijkt maandag agendatechnisch gezien het belangrijkste wapenfeit. Ook worden nieuwe cijfers over de huizenmarkt in Nederland bekend.

Een dag later zit de agenda goed vol. Air France-KLM en Shell zullen onder andere op het gebied van duurzaamheid een hoop te vertellen hebben. Daartoe zullen ze door aandeelhouders ook gedwongen worden, is de verwachting. Op dinsdag worden ook de cijfers over de economische bedrijvigheid bekendgemaakt. Dan gaat het onder andere om cijfers uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook in de eurozone wordt de zogeheten inkoopmanagersindex bekendgemaakt.

Op woensdag melden Duitsland en Frankrijk onder andere hoe het met het consumentenvertrouwen is gesteld. Verder zal bekendgemaakt worden wat de status van de Duitse economische groei is in het eerste kwartaal van dit jaar. Op het Damrak opent likeurenmaker Lucas Bols de boeken. De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve publiceert de notulen van de laatste beleidsvergadering. De Fed heeft eerder al aangegeven de rentes snel te willen verhogen om de inflatie te beteugelen.

Vanuit de VS worden donderdag, op Hemelvaartsdag, nieuwe cijfers over de economische groei gemeld. Verder gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Turkse centrale bank. De laatste dag van de beursweek is er aandacht voor de Franse economische groei. Ook wordt bekend wat de huidige hoge inflatie doet met de consumentenprijzen in Europa.