World Economic Forum begint in Davos

Het World Economic Forum (WEF) begint zondag in het Zwitserse Davos. Die top voor regeringsleiders, politici en topbestuurders uit het bedrijfsleven vindt normaal in januari plaats, maar werd vanwege corona uitgesteld. De bijeenkomst staat dit jaar hoofdzakelijk in het teken van Oekraïne en de economische gevolgen van de oorlog.

De top vindt plaats van zondag 22 mei tot en met donderdag 26 mei. Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat doet van zondag tot en met woensdag mei mee aan de top. Op dinsdag en woensdag krijgt Heijnen gezelschap van haar collega-bewindslieden. Dan zijn ook premier Rutte, minister Kaag van Financiën, minister Ollongren van Defensie, minister Van Gennip van Sociale Zaken en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in Davos.

De afgelopen twee jaar werden de Davos-bijeenkomsten digitaal gehouden vanwege de coronapandemie. Op de vorige top die nog fysiek gehouden kon worden spraken zowel de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg als de Russische president Vladimir Poetin. In de tussentijd heeft een pandemie voor wereldwijde verstoringen gezorgd, hebben landen te kampen gehad met extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, is de inflatie hoog en viel Rusland Oekraïne binnen. De Russen mogen dit jaar niet komen, de Oekraïense president Zelenski wel, via een videoverbinding.

De top in Davos heeft dit jaar het thema ‘Geschiedenis op een Keerpunt’.