China blijft fors investeren in zonne-energie

China blijft de investeringen in zonne-energie fors opvoeren om de hoeveelheid hernieuwbare energie in het land te vergroten. In de eerste vier maanden van dit jaar verdriedubbelden de investeringen in zonne-energie. Volgens kenners zet dat in de rest van het jaar door.

Tussen januari en april stopte de Chinese overheid 29 miljard yuan (zo’n 4 miljard euro) in zonne-energie. Dat is flink meer dan in dezelfde maanden een jaar eerder, aldus de Nationale Energie Administratie van het land. Over bijna heel vorig jaar kwam het totaalbedrag voor zonne-energie uit op 51,3 miljard yuan.

China is de omvorming naar schone energie flink aan het versnellen. Het land wil veel minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en een meer flexibel energienetwerk bouwen om aan milieudoelen te voldoen voor 2030. Tegen 2060 wil China geen CO2 meer uitstoten.

China wil ook genoeg zekerheid van eigen energiebronnen hebben nu de wereldwijde energiemarkt onder druk staat vanwege onder andere de oorlog in Oekraïne. Ook stijgen de energieprijzen al geruime tijd, onder meer door economisch herstel waardoor er meer geproduceerd wordt, en dat kost meer energie.

Steenkool zal de komende jaren wel nog een grote rol spelen in de energievoorziening van China. Beijing heeft plannen om energiecentrales om te vormen die kolen kunnen gebruiken, ter ondersteuning van hernieuwbare energie. Zon en wind kunnen namelijk onregelmatig zijn en het omvormen van centrales kan de boel in evenwicht houden.