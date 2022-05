FT: Saudi-Arabië blijft achter oliepartner Rusland staan

De rol van Rusland in oliekartel OPEC+ wordt ondanks de oorlog in Oekraïne niet wezenlijk anders. Die boodschap uitte Saudi-Arabië, het grootste olieproducerende land van OPEC+ waarin naast de leden van de OPEC ook enkele bondgenoten als Rusland en Kazachstan zitten, schreef de Britse zakenkrant Financial Times.

Saudi-Arabië hoopt “een overeenkomst uit te werken met OPEC+, waar Rusland dus deel van uitmaakt”, vertelde minister van Energie Abdulaziz bin Salman aan de FT. De “wereld zou de waarde” van de alliantie moeten waarderen, zei hij tegen de krant. Met die houding ondermijnt Saudi-Arabië de door de Verenigde Staten geleide poging om Moskou verder te isoleren.

Over drie maanden loopt de huidige afspraak van OPEC+ om de productie van olie te beperken om daarmee de prijzen te stutten af. Deze stammen uit april 2020. De VS hebben de OPEC-leden eerder al verzocht de olieproductie te verhogen om er zo voor te zorgen dat de de prijzen omlaag gaan.

Volgens Saudi-Arabië kan de productie van de landen omhoog “als daar vraag naar is”. Het land vindt het nog te vroeg om in te schatten hoe een nieuwe overeenkomst eruit zou zien.