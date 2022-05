Groeivertraging en inflatie drukken sentiment op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien. De zorgen over de mindere economische groei en de aanhoudend hoge inflatie bleven het sentiment onder beurshandelaren bepalen. Beleggers kijken deze week vooral uit naar de publicatie van de notulen van de Amerikaanse centralebankenkoepel, waarin mogelijk meer aanwijzingen staan over aanstaande renteverhogingen.

Een verlaging van de rente door de Chinese centrale bank deed de markten weinig goeds. Beleggers leken zich vooral zorgen te maken over de aanhoudende maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen. China is de op een na grootste economie ter wereld. Lockdowns en andere maatregelen in het land zorgen voor verdere problemen in de leveringsketens wereldwijd.

Verder zorgde tegenvallende verslagen van winkelbedrijven voor onzekerheid op de markten. Zeker in de tijd dat de rentes stap voor stap worden verhoogd, de energieprijzen de pan uit rijzen en de oorlog in Oekraïne onder andere zorgt voor fors duurdere grondstoffen.

In Tokio sloot de Nikkei-index ondanks het bedrukte sentiment met een winst van 1 procent op 27.001,52 punten. De Kospi in Seoul ging nipt omhoog ondanks tekenen dat de export van het land vertraagt. In Hongkong speelde de Hang Seng-index 1 procent kwijt door koersverliezen bij de grote Chinese techbedrijven. Shanghai noteerde vrijwel vlak.

Sydney daalde een fractie na de verkiezing van afgelopen weekend, waarbij de centrum-linkse Labor-partij een einde maakte aan een decennium van conservatief bewind. De verwachting is dat de nieuwe regering van premier Anthony Albanese een aantal beleidswijzigingen zal doorvoeren, met name op het gebied van klimaatverandering. Volgens economen is het onwaarschijnlijk dat de nieuwe koers de groeiprognoses zullen verstoren.