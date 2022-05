Onlinevergaderdienst Zoom sterk omhoog op Wall Street na cijfers

Onlinevergaderdienst Zoom Video Communications ging maandag in de handel nabeurs in New York sterk omhoog na de bekendmaking van meevallende kwartaalcijfers en vooruitzichten. In de handel na het officiƫle slot op Wall Street steeg de beurskoers van Zoom met wel 18 procent.

Het bedrijf kwam met een voorspelling voor de omzet in het tweede kwartaal die hoger uitviel dan analisten hadden verwacht. In het eerste kwartaal zette de onderneming een omzet in de boeken van bijna 1,1 miljard dollar, omgerekend ruim 1 miljard euro. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder. Daarbij kwam de nettowinst uit op bijna 114 miljoen dollar.

Tijdens de coronacrisis is Zoom zeer sterk gegroeid omdat er massaal werd thuisgewerkt en online onderwijs werd gegeven. Zoom heeft nieuwe diensten ontwikkeld om interessant te blijven voor afnemers en dat lijkt zijn vruchten af te werpen.