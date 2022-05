Oxfam: meer miljardairs in voedselsector terwijl honger toeneemt

In de voedselsector zijn er tijdens de coronapandemie ruim zestig nieuwe miljardairs bijgekomen terwijl de extreme honger wereldwijd is toegenomen. Dat meldt Oxfam Novib op basis van eigen berekeningen die voor de start van het World Economic Forum in Davos zijn gepubliceerd.

Uit het Oxfam-rapport Profiting from Pain blijkt dat 573 mensen miljardair werden tijdens de pandemie, van wie 62 nieuwe miljardairs in de voedselsector. De extreme rijkdom van miljardairs staat in schril contrast met de toenemende armoede, vindt de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Volgens Oxfam zullen er dit jaar naar schatting 263 miljoen mensen extra in extreme armoede belanden vergeleken met de periode vóór de pandemie.

“De pandemie en de enorme stijgingen van de wereldwijde voedsel- en energieprijzen door de crisis in Oekraïne zorgen ervoor dat de vermogens van miljardairs actief in deze sectoren, per dag met bijna 600 miljoen dollar toenemen”, zegt Esmé Berkhout, economisch expert Oxfam Novib in een toelichting. Tegelijkertijd worden volgens haar decennia van vooruitgang op het gebied van armoedebestrijding tenietgedaan. “Miljoenen mensen extra worden geconfronteerd met een niet meer te betalen stijging van de kosten voor hun levensonderhoud”, aldus Berkhout.

“Het vermogen van miljardairs is niet toegenomen omdat ze slimmer zijn geworden of harder zijn gaan werken. Werknemers zijn wel harder gaan werken voor minder loon en onder slechtere omstandigheden. Ondertussen slaan miljoenen mensen gedwongen maaltijden over, zetten de verwarming lager of uit en lopen achter met het betalen van rekeningen”, aldus Berkhout.

Oxfam wijst erop dat ongeëvenaard hoge voedselprijzen in sommige landen tot maatschappelijke onrust leidt, zoals in Sri Lanka. 60 procent van de lage-inkomenslanden staat volgens de organisatie op de rand van een schuldencrisis.

Nieuwe belastingregels kunnen volgens Oxfam helpen tegen groeiende ongelijkheid. De organisatie pleit voor de invoering van progressieve belastingen, waarbij hogere inkomens procentueel meer belasting betalen, om steun te kunnen geven aan mensen die worden geconfronteerd met stijgende voedsel- en energiekosten.

Ook zou er een extra belasting moeten komen op buitengewone winsten gemaakt door grote bedrijven die profiteren van de crisis en dient belastingontwijking- en ontduiking te worden aangepakt. Daarnaast zouden er permanente vermogensbelastingen moeten worden ingevoerd om extreme rijkdom te beteugelen.