Vertrouwen onder Duitse ondernemers neemt iets toe

Duitse ondernemers kijken met iets meer vertrouwen naar de toekomst, ondanks de uitdagingen waar bedrijven voor staan door de oorlog in Oekraïne en de verstoringen in de toeleveringsketens. Dat komt naar voren uit een nieuwe peiling van onderzoeksinstituut Ifo. Kenners hadden in doorsnee op een verdere daling van het vertrouwen gerekend in de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner voor Nederland.

Volgens Ifo-voorzitter Clemens Fuest van Ifo heeft de Duitse economie bewezen veerkrachtig te zijn ondanks de inflatiezorgen, de logistieke knelpunten en de oorlog in Oekraïne, zei hij. “Er zijn momenteel geen zichtbare tekenen van een recessie.” Wel is het huidige niveau van het vertrouwen lager dan dat van het langjarige gemiddelde.

Bedrijven en huishoudens kampen met stijgende energiekosten en onzekerheid over de toekomstige levering van Russische fossiele brandstoffen. Bovendien steken nieuwe logistieke problemen de kop op. Deze worden veroorzaakt door zowel de gevechten als de sancties tegen Rusland, alsook de strenge coronamaatregelen in China.

Onder beleidsmakers leven er nog altijd zorgen over stagflatie, als de economie vertraagt en de inflatie snel stijgt, bij een hoge werkloosheid. De Duitse minister van Financiën Christian Lindner zei dat die dreiging niet mag worden onderschat. Volgens hem is de uitverkoop op de aandelenmarkten een bewijs van toenemende tegenwind.

Steeds meer beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) spreken zich uit voor een renteverhoging in juli om de huidige recordinflatie te beteugelen. De Duitse prijzen stegen vorige maand met bijna 8 procent, bijna vier keer het streefcijfer van de ECB. De economische groei zal daarbij lager uitvallen dan eerder werd aangenomen.