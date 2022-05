VS kunnen nationale dieselreserves aanspreken tegen inflatie

De Amerikaanse regering overweegt de nationale dieselreserves aan te spreken om zo de hoge brandstofprijzen tegen te gaan. Dat zei het Witte Huis. Vanwege de oorlog in Oekraïne is olie en ook diesel steeds duurder geworden waardoor de inflatie in de Verenigde Staten wordt aangejaagd.

Diesel wordt in de VS vooral gebruikt door vrachtwagens, landbouwmachines en goederentreinen. De Amerikaanse dieselprijzen zijn in een jaar tijd met 75 procent gestegen. President Joe Biden heeft gezegd dat het tegengaan van de hoge inflatie zijn belangrijkste economische prioriteit is. De inflatie in de VS ligt op het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Omdat de koopkracht van huishoudens door de hoge inflatie wordt geraakt staat de populariteit van Biden onder druk.

De strategische dieselvoorraden van de VS bevatten ongeveer een miljoen vaten. Biden is al bezig om ruwe olie uit de Amerikaanse nationale reserves vrij te geven om zo de hoge prijzen aan de pomp tegen te gaan.