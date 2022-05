Afstraffing Snap op Wall Street na winstwaarschuwing

Snap, het bedrijf achter socialmediaplatform Snapchat, is dinsdag ruim 43 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. De onderneming werd afgestraft door beleggers na een winstalarm. Het sentiment in New York was overwegend negatief. Beleggers keken daarbij uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van centralebankenkoepel Federal Reserve op woensdag.

Snap, dat zijn inkomsten vooral haalt uit advertenties, kampt met verslechterde macro-economische omstandigheden. Dan gaat het om zaken zoals de hoge inflatie, onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en de nieuwe privacyregels van Apple.

Naast Snap leverden ook andere bedrijven in de sector in. Sectorgenoot Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, daalde rond de 8 procent. Google-moeder Alphabet en onlineprikbord Pinterest verloren respectievelijk 5 en 24 procent. Andere techbedrijven als Apple verloor krap 2 procent en Twitter zakte bijna 6 procent.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie, na een negatief begin, uiteindelijk nog met een winst van 0,2 procent op 31.928,62 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3941,48 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 2,4 procent tot 11.264,45 punten.

Zoom Video Communications dikte 5,6 procent aan. De onlinevergaderdienst presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht. Ook gaf het bedrijf, dat tijdens de coronapandemie sterk is gegroeid omdat er massaal werd thuisgewerkt en onlineonderwijs werd gegeven, een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal.

Abercrombie & Fitch verloor ruim een kwart van zijn beurswaarde. De verkoper van vrijetijdskleding leed afgelopen kwartaal een onverwacht verlies door hogere kosten, die volgens het bedrijf ook in de rest van het jaar voor tegenwind zullen blijven zorgen.

Best Buy kreeg er daarentegen 1,2 procent bij. De verkoper van consumentenelektronica lijkt te ontsnappen aan de malaise in de detailhandelssector die volgde op de tegenvallende resultaten van Walmart en Target afgelopen week. Het bedrijf verlaagde wel zijn jaarverwachting vanwege de verslechterde macro-economische omstandigheden.

De euro was 1,0731 dollar waard, tegen 1,0730 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 110,14 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder, op 113,74 dollar per vat.