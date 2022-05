Consumentenbond: A-merk stijgt sneller in prijs dan huismerk

A-merken zijn in de supermarkt het afgelopen jaar sneller in prijs gestegen dan huismerken. Vooral tussen december en maart stegen de prijzen hard. Zo werden A-merken gemiddeld 6 procent duurder. Groente en fruit werd afgelopen jaar 12 procent duurder, blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond van afgelopen maand.

Vooral komkommers, courgettes en peren werden duurder, producten die in april allemaal ongeveer een derde in prijs hoger waren dan een jaar eerder. Bij andere producten viel boter op als prijsstijger. Campina Botergoud Roomboter, Blue Band Halvarine en Jumbo Margarine werden allemaal minstens 30 procent duurder.

Supermarktketen Dirk was het goedkoopst wat A-merken betreft, Spar de duurste. Albert Heijn gaf de meeste kortingen op aanbiedingen, maar hanteerde ook 2 procent hogere prijzen dan gemiddeld.

Op jaarbasis kwam de prijsstijging van A-merken uit op 10 procent, die van huismerken op 7 procent. Huismerken werden tussen december en maart 5 procent duurder.

Sinds het herstel van de coronacrisis is de inflatie flink opgelopen. De oorlog in Oekraïne, die eind februari begon, heeft dat nog eens versneld. In Nederland kwamen de algehele prijsstijgingen in april uit op 9,6 procent op jaarbasis. Dat kwam vooral door een verdere stijging van de prijzen van voedingsmiddelen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).