Duitsland start kolencentrales weer op bij afsluiten Russisch gas

Duitsland gaat energiecentrales die draaien op steenkool en olie weer opstarten als Rusland stopt met de levering van aardgas aan het land vanwege de oorlog in Oekraïne. De Duitse regering is voorzorgsmaatregelen aan het treffen, aldus het ministerie van Economische Zaken.

Duitsland is bezorgd over een tekort aan gas in het geval van het dichtdraaien van de gastoevoer door Rusland. Berlijn is daarom van plan steenkolen- en oliecentrales langer op stand-by te houden die dan op korte termijn aangezet kunnen worden als er een tekort aan gas voor de energievoorziening dreigt.

Duitsland heeft ongeveer zes gigawatt aan steenkoolcentrales in reserve. Het land wil eigenlijk in 2030 helemaal zijn gestopt met energie uit steenkolen. Duitse energiebedrijven als Uniper en RWE hebben al gezegd centrales op te kunnen starten bij een tekort aan Russisch gas.

Steenkool is nu goed voor ongeveer een kwart van de stroomproductie in Duitsland. Verder is Duitsland voor meer dan de helft van zijn gastoevoer afhankelijk van leveringen uit Rusland. Vanwege de oorlog in Oekraïne wil Duitsland die afhankelijkheid zo snel mogelijk afbouwen.