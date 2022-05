Moderna test mogelijke vaccins tegen apenpokken

Coronavaccinmaker Moderna is bezig om potentiƫle vaccins tegen de apenpokken te testen. De proeven zijn nog in een vroege fase, meer details gaf Moderna nog niet over de vaccins.

De recente uitbraak van apenpokken is ongebruikelijk, maar blijft vooralsnog beheersbaar, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie eerder. Het ziektevirus is eigenlijk alleen in delen van Afrika gebruikelijk, maar dook op 7 mei ook op in Europa. Sindsdien zijn er 131 gevallen geregistreerd in negentien landen en nog eens 106 vermoedelijke gevallen. Ook in Nederland zijn gevallen ontdekt.

Om de uitbraak van apenpokken in de kiem te smoren heeft Duitsland 40.000 doses van het Imvanex-pokkenvaccin besteld. Als het virus zich verder verspreidt, willen de autoriteiten personen inenten die nauw contact hadden met een besmet iemand. Het vaccin helpt ook goed tegen apenpokken, ook vlak na besmetting.