Onrust in zaal bij begin aandeelhoudersvergadering Shell

De aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen is dinsdag aan het begin verstoord door geschreeuw in de zaal. Milieu-activisten schreeuwden onder meer “Shell must fall”. President-commissaris Andrew Mackenzie riep meermaals op tot orde en vroeg uiteindelijk de beveiliging om de demonstranten te verwijderen. De vergadering is gepauzeerd.

De activisten stellen dat Shell veel te weinig doet om de uitstoot te verlagen. Ze zeiden zich vast te zullen ketenen aan pijpleidingen voor olie en gas van het bedrijf om zo werkzaamheden te dwarsbomen. Ook werd gezongen “We will stop you”.

In een verklaring laten milieugroeperingen weten dat ongeveer tachtig klimaatactivisten meededen aan het protest op de vergadering van Shell. Ze willen dat Shell verantwoordelijkheid neemt voor het veroorzaken en verergeren van de wereldwijde klimaatcrisis en de milieuvernietiging en mensenrechtenschendingen die met de winning van olie en gas gepaard gaan.

Het gaat om de organisaties Money Rebellion, Extinction Rebellion, Christian Climate Action, Fossil Free London, Shell Must Fall en Stop Ecocide. Bij het voormalige hoofdkantoor van Shell in Den Haag vond tegelijkertijd een demonstratie van Milieudefensie plaats.

Vorig jaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell. Het vonnis van de rechtbank was een wereldwijde primeur. Hierin wees de rechtbank op de risico’s van klimaatverandering. Shell moet de uitstoot in 2030 daarom met 45 procent verminderd hebben, maar volgens Milieudefensie houdt het bedrijf zich niet aan het vonnis.