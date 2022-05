Prijsvergelijker ziet veel minder energie-overstappers

Een stuk minder mensen stappen de laatste maanden over op een ander energiecontract. Volgens prijsvergelijker Pricewise komt dat door het “zeer beperkte aanbod”. De behoefte van consumenten om energiecontracten online te vergelijken, is nog wel ongeveer even groot als een jaar geleden.

Er waren de eerste 4,5 maanden van dit jaar 68 procent minder overstappers dan een jaar geleden. Voor mensen die van contract willen veranderen, waren er volgens de prijsvergelijker geen of een handvol aanbiedingen tegen een variabele prijs. Eerst konden consumenten volgens Pricewise uit bijna honderd aanbiedingen kiezen. De prijzen voor energie zijn het afgelopen jaar snel gestegen. De oorlog in Oekraïne duwde de al hoge prijzen verder omhoog.

“Het variabele contract dat een consument nu vaak afsluit, is altijd maandelijks opzegbaar”, zegt directeur Hans de Kok in een toelichting. “Mochten de energietarieven binnenkort weer bijtrekken, dan zit je als consument dus niet vast aan een hoog tarief. In de huidige markt is variabel dus zo gek nog niet.”

Het aanbod neemt sinds begin deze maand wel weer iets toe. “Energieleveranciers bieden voorzichtig weer meer variabele prijscontracten aan en consumenten hebben hierdoor weer iets meer keuze”, aldus De Kok. Contracten voor de langere termijn worden nog niet veel afgesloten.