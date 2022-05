Samsung gaat honderden miljarden uitgeven aan chips en medicijnen

Technologieconcern Samsung gaat zijn uitgaven de komende vijf jaar fors verhogen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf steekt omgerekend honderden miljarden euro’s in vooral de productie van onder meer chips. Dat moet tot 2026 zo’n 80.000 banen opleveren.

Samsung is een enorme multinational en is vooral bekend als de grootste maker van smartphones. Daarnaast houdt het concern zich bezig met scheepsbouw tot biotechnologie. Ook in die bedrijfsonderdelen wordt geïnvesteerd.

De investeringsplannen komen vlak nadat Yoon Suk-yeol is beëdigd als nieuwe president van Zuid-Korea. De conservatieve Yoon won in maart de verkiezingen. Hij is een uitgesproken voorstander van conglomeraten als Samsung en Hyundai, die beide belangrijke pijlers zijn in de plannen voor economische groei. Het grootste deel van de omgerekend bijna 338 miljard euro aan extra investeringen wordt in Zuid-Korea uitgegeven.

Samsung is na het Taiwanese TSMC de grootste fabrikant van chips die in opdracht van andere bedrijven worden gemaakt. Op het gebied van geheugenchips is Samsung de grootste fabrikant ter wereld. Eerder deze maand werd bekend dat Samsung de prijzen van zijn chips dit jaar wil verhogen. Chipmakers kampen met stijgende kosten op alle fronten, van energie en chemicaliën tot apparatuur en transport.