Von der Leyen: Rusland chanteert wereld met hongerdreiging

Rusland chanteert de wereld met het schrikbeeld van honger, stelt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Net als met fossiele brandstoffen knijpt de regering in Moskou volgens haar doelbewust de aanvoer af om landen onder druk te zetten.

Het Russische leger heeft niet alleen veel korenvelden in Oekraïne, een van ’s werelds belangrijke graanproducenten, in de as gelegd, zegt Von der Leyen op het World Economic Forum in Davos. Het bombardeert ook “doelbewust graanpakhuizen in het hele land”. Het overblijvende graan kan bijvoorbeeld hongerig Noord-Afrika niet bereiken doordat de Russische marine de Oekraïense havens blokkeert. Door die “schandalige daden” gaan de graanprijzen door het dak.

Dat wordt nog verergerd doordat Rusland op zijn eigen graan blijft zitten om de prijzen op te drijven of het “te ruilen voor politieke steun. Een vorm van chantage”, klaagt Von der Leyen.

De Europese Unie probeert de opkomende voedselcrisis te bezweren door Oekraïne te helpen de oogst alsnog het land uit te krijgen. Ook probeert zij de eigen graanproductie op te voeren, belooft Von der Leyen. En Afrika te helpen beter zichzelf te voeden. “Mondiale samenwerking is het tegengif tegen Ruslands chantage.”