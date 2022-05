DNB: banken moeten kapitaalbuffers in 2023 verhogen

Nederlandse banken moeten hun buffers in 2023 weer gaan verhogen om zich voor te bereiden op toekomstige schokken. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn de economische vooruitzichten volgens de toezichthouder namelijk verslechterd en zijn de risico’s voor de stabiliteit van het financiële systeem toegenomen.

Aan het begin van de pandemie hoefden de banken juist minder geld achter de hand te houden om de economie door de coronacrisis te loodsen. Om de buffers van banken tijdig te herstellen schroeft DNB zijn kapitaaleisen per 25 mei 2023 weer op, onder voorwaarde dat de economische vooruitzichten niet fors verslechteren.

“Het mag duidelijk zijn dat de wereld door de verschrikkelijke oorlog van Rusland tegen Oekraïne er totaal anders uitziet dan begin dit jaar. Macro-economisch gezien hebben we de coronacrisis goed doorstaan, maar de oorlog en de hoge inflatie plaatsen ons voor geheel nieuwe uitdagingen”, zei DNB-president Klaas Knot, die het OFS-rapport op 1 juni in de Tweede Kamer zal toelichten.

Door de oorlog, de hoge inflatie en het historisch lage consumentenvertrouwen is de economische onzekerheid volgens Knot “groot”. De centralebankpresident merkt daarbij op dat het financiële systeem de nieuwe schokken tot nu toe goed heeft doorstaan. Wel verwacht hij dat de weerbaarheid en veerkracht van de economie en van het financiële systeem de komende tijd opnieuw zullen worden getest.

De wereldeconomie wordt op verschillende manieren geraakt door de gevolgen van de oorlog. Zo zijn prijzen op energie- en grondstofmarkten naar recordhoogtes gestegen. Door de hoge inflatie is de koopkracht van huishoudens gedaald en hebben bedrijven te maken met toegenomen productie- en logistieke kosten.

Op financiële markten zijn de gevolgen eveneens zichtbaar. Na een lange periode van zeer lage rentes zijn de rentetarieven in reactie op de hoge inflatie opgelopen. Hoewel de koersschommelingen op financiële markten zijn toegenomen, en vooral cryptomunten recent grote verliezen leden, zijn de markten volgens DNB wel goed blijven functioneren. Ook de financiële sector zelf is volgens de toezichthouder “robuust” gebleven, met dank aan een gezonde uitgangspositie.