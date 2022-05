Notulen: Federal Reserve vastbesloten hoge inflatie aan te pakken

De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, is “vastbesloten” de hoge inflatie aan te pakken. Dat blijkt uit de notulen van de beleidsvergadering van begin mei. Toen verhoogde de Fed de rente met een half procentpunt, wat de sterkste renteverhoging in 22 jaar was.

De inflatie in de Verenigde Staten ligt op het hoogste niveau in ruim veertig jaar, mede vanwege de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne. De Fed heeft aangegeven bij de komende beleidsvergaderingen de rente met een half procentpunt te blijven verhogen om zo de inflatie tegen te gaan. In maart werd de rente in de grootste economie van de wereld al met een kwart procentpunt verhoogd.

In de notulen staat dat beleidsmakers van de centrale bank “zeer toegewijd en vastbesloten zijn om de noodzakelijke maatregelen te nemen om prijsstabiliteit te herstellen”. Het is daarom van belang dat “met spoed” wordt opgetreden bij het verhogen van de rente, aldus de aantekeningen.

Verder zorgen de Russische invasie van Oekraïne en de coronalockdowns in China voor verhoogde economische risico’s voor de VS en landen elders in de wereld, zoals het verergeren van de problemen in logistieke ketens en het aanwakkeren van inflatie door de hogere prijzen voor energie en grondstoffen. Ook stellen de Fed-bestuurders dat personeelstekorten de economische activiteit hinderen en dat bedrijven vaak moeite hebben om vacatures te vullen.