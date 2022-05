Oekraïne: Westen moet alle handel met Rusland stopzetten

De westerse landen moeten alle handel met Rusland stopzetten vanwege de invasie van Oekraïne, want het geld dat Rusland met handel verdient wordt gestoken in de Russische oorlogsmachine. Dat zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.

“Mijn boodschap is heel simpel. Dood de Russische export”, zei Koeleba. “Stop de Russen met het verdienen van geld dat ze kunnen investeren in de oorlogsmachine die mensen vermoordt, verkracht en foltert in Oekraïne.”

Ook wordt dat geld volgens Koeleba gebruikt voor het overeind houden van het regime van president Vladimir Poetin. “Zolang Rusland geld verdient met de verkoop van olie en gas blijven hun zakken goedgevuld.” Hij stelde verder dat Oekraïne meer te lijden heeft onder het Russische oorlogsgeweld dan dat de Russische economie lijdt onder de sancties.

Hij pleitte daarnaast voor beperkingen voor de Russische scheepvaart. “Het overgrote deel van de Russische olie die wordt verkocht op de wereldmarkt wordt vervoerd per schip. Als je de scheepvaartindustrie vertelt dat iedereen die Russische olie vervoert met problemen te maken krijgt dan is dat een grote kwestie.”