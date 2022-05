Prosus aan kop in licht hogere AEX, Philips onder druk

Techinvesteerder Prosus ging woensdag aan kop in de Amsterdamse AEX-index, die een kleine winst liet zien. Zorgtechnologieconcern Philips kampte met een adviesverlaging en behoorde tot de grootste dalers. Ook de chipbedrijven ASMI en Besi zagen eerdere koerswinsten weer verdampen. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de impact van de hoge inflatie op de economie.

Beleggers wachten daarnaast op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve. De aantekeningen bevatten mogelijk aanwijzingen over de toekomstige rentestappen. Begin mei schroefde de Fed de rente in de Verenigde Staten met een half procentpunt op om de hoge inflatie te bestrijden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 681,79 punten, na een verliesbeurt van 2 procent een dag eerder. De MidKap klom 0,1 procent tot 1003,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent.

Naast Prosus (plus 2,7 procent) stonden bierbrouwer Heineken en verzekeraar Aegon in de kopgroep van de AEX, met plussen van 1,7 procent. Philips zakte 1,4 procent na een verkoopadvies van de Amerikaanse bank JPMorgan. ASMI was hekkensluiter met een verlies van 2,1 procent. Branchegenoot Besi daalde 1 procent. Shell won 0,7 procent. Het olie- en gasconcern heeft de verkoop van zijn Russische tankstations en een smeermiddelenfabriek aan het Russische Lukoil afgerond.

In de MidKap klom Air France-KLM 8 procent. De luchtvaartcombinatie zag dinsdag een vijfde aan beurswaarde verdampen na de aankondiging van de uitgifte van nieuwe aandelen. Met de opbrengst wil het concern de tijdens de coronacrisis ontvangen staatssteun sneller terugbetalen.

Lucas Bols won dik 2 procent. De dranken- en likeurenproducent profiteerde in het afgelopen boekjaar van de geleidelijke heropening van de horeca en keerde terug naar het niveau van vóór de pandemie. Envipco kelderde 10 procent. De maker van statiegeldmachines zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen, maar leed wel verlies.

Verfspecialist Holland Colours, die ook met cijfers kwam, klom 2,6 procent. Houtveredelaar Accsys zakte 7 procent. Het bedrijf wil 20 miljoen euro ophalen met de uitgifte van aandelen. ICT-bedrijf Ordina steeg 9 procent dankzij een positief analistenrapport van ING.

De euro was 1,0669 dollar waard, tegen 1,0730 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent in prijs tot 111,43 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 115,15 dollar per vat.