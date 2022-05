Prosus en Just Eat Takeaway aan kop in hogere AEX

Techinvesteerder Prosus ging woensdag samen met maaltijdbezorger Just Eat Takeaway aan kop in een hoger gesloten AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam. De stemming op de Europese beurzen was positief in afwachting van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank die later op de dag naar buiten komen. Mogelijk wordt uit die notulen meer duidelijk over toekomstige rentestappen van de Federal Reserve.

De AEX sloot met een winst van 0,6 procent op 684,11 punten, na het verlies van 2 procent een dag eerder. De MidKap eindigde met een plusje van 0,2 procent op 1005,57 punten. Op de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen waren koersstijgingen tot 0,8 procent te zien.

Prosus ging 4,7 procent omhoog, gevolgd door Just Eat Takeaway dat 4 procent meer waard werd. Dinsdag gingen die aandelen nog fors onderuit. Shell won 1,3 procent. Het olie- en gasconcern heeft de verkoop van zijn Russische tankstations en een smeermiddelenfabriek aan het Russische Lukoil afgerond. Grootste dalers in de AEX waren de chipfondsen ASMI en Besi met minnen tot 2,1 procent. Zorgtechnologieconcern Philips kreeg een adviesverlaging van de Amerikaanse bank JPMorgan en leverde 0,5 procent in.

In de MidKap was maritiem oliedienstverlener SBM Offshore de grootste winnaar met een plus van 2,9 procent. Hekkensluiter bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 was logistiek vastgoedbedrijf WDP met een verlies van 2,2 procent.

Lucas Bols won meer dan 4 procent op het Damrak. De dranken- en likeurenproducent profiteerde in het afgelopen boekjaar van de geleidelijke heropening van de horeca, waardoor de resultaten sterk stegen. Envipco kelderde 9 procent. De maker van statiegeldmachines zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen, maar leed wel verlies. ICT-bedrijf Ordina steeg 7,5 procent dankzij een positief analistenrapport van ING.

De euro was 1,0666 dollar waard, tegen 1,0730 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg licht in prijs tot 109,88 dollar. Brentolie werd ook iets duurder, op 113,82 dollar per vat.