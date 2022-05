Verkoop nieuwe bedrijfswagens EU ruim kwart gekelderd in april

De verkoop van nieuwe bedrijfsvoertuigen zoals bestelbusjes, tourbussen en vrachtwagens in de Europese Unie is in april met meer dan een kwart gekelderd. Dat meldde de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA. De verkoop wordt geremd door een gebrek aan onderdelen, waaronder computerchips, waardoor de productie van commerciële voertuigen wordt ontregeld.

In totaal werden in april in de EU iets meer dan 125.000 nieuwe bedrijfsvoertuigen verkocht, een daling van 27 procent vergeleken met een jaar eerder. In alle segmenten was een daling te zien. Ook ging de verkoop in de vier grootste markten van de EU, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, omlaag. In Nederland zakte de verkoop met 24 procent tot 5801 voertuigen.

Over de eerste vier maanden van dit jaar kromp de verkoop in de EU met ruim 20 procent tot ruim 536.000 bedrijfswagens. Voor Nederland meldde ACEA een verkoopdaling van bijna 20 procent tot 25.731 nieuw verkochte bedrijfsvoertuigen.