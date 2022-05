Warenhuisketen Nordstrom stijgt op afwachtend Wall Street

Nordstrom behoorde woensdag met een winst van 3,3 procent tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De keten van luxe warenhuizen boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Vorige week zorgden tegenvallende resultaten van supermarktketens Walmart en Target juist nog voor een verkoopgolf op de beurzen, door de vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van de consumenten onder druk begint te zetten.

De stemming op Wall Street bleef verder terughoudend in afwachting van de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Beleggers hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over de rentestappen in de toekomst.

Bij de beleidsvergadering eerder deze maand schroefde de Amerikaanse centrale bank de rente op met een half procentpunt om de hoge inflatie in de Verenigde Staten te bestrijden. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft al aangegeven dat bij de komende rentevergadering opnieuw rentestappen van een half procentpunt op tafel liggen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie hoger op 31.942 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3951 punten en de Nasdaq klom 0,4 procent tot 11.313 punten. De techgraadmeter verloor een dag eerder nog ruim 2 procent, mede door een winstwaarschuwing van Snap. Het bedrijf achter socialmediaplatform Snapchat raakte dinsdag ruim 43 procent van zijn beurswaarde kwijt en zorgde voor koersdruk in de hele techsector. Woensdag toonde Snap wat herstel met een plus van 5,8 procent.

Dick’s Sporting Goods daalde 7 procent. De verkoper van sportartikelen verlaagde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar vanwege de hoge inflatie en problemen in de toeleveringsketen. Toll Brothers werd 5,7 procent meer waard dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de bouwer van luxe huizen.

Wendy’s sprong bijna 11 procent omhoog. Grootaandeelhouder Trian Fund Management liet weten een overname of andere mogelijke deal voor de restaurantketen te onderzoeken.

Pfizer ging 0,9 procent vooruit. Het farmaceutische concern, bekend van het coronavaccin, liet op het World Economic Forum in Davos weten zijn medicijnen tegen kostprijs aan te bieden aan de armste landen in de wereld.