Apple verhoogt lonen werknemers VS met minstens 10 procent

Technologieconcern Apple gooit de lonen van werknemers in de Verenigde Staten met minstens 10 procent omhoog. De onderneming voelt steeds meer druk van vakbewegingen om de lonen te verhogen, terwijl het bedrijf ook ervaart dat de arbeidsmarkt momenteel zeer krap is.

Het minimumloon voor Apple-personeel wordt opgetrokken tot minstens 22 dollar per uur, wat een stijging van 10 procent betekent. De maatregel volgt op een salarisverhoging in februari na inflatieproblemen en klachten van sommige medewerkers over de arbeidsomstandigheden tijdens de coronapandemie.

De loonsverhoging voor medewerkers in de winkels en op het hoofdkantoor komt drie maanden eerder dan afgesproken. De verhogingen komen er ook als gevolg van vakbondsacties in verschillende delen van de VS, waaronder Georgia, Maryland, New York en Kentucky. In een recente videoboodschap aan de medewerkers waarschuwde Apple dat het zich zorgen maakt over de invloed van de vakbonden. “We hebben een relatie die is gebaseerd op een open en directe samenwerking. Wij maken ons zorgen over wat het zou betekenen om een andere organisatie in het midden van onze relatie te plaatsen”, aldus een videoboodschap aan het personeel.

Meer Amerikaanse techbedrijven kampen met een tekort aan talentvolle nieuwe mensen. Naast Apple maakte bijvoorbeeld ook Microsoft bekend dat het bereid is meer geld uit te geven om concurrerend te blijven. Daarbij is dat bedrijf van plan zijn budget voor salarisverhogingen dit jaar bijna te verdubbelen in een poging om werknemers te behouden.

De inflatie speelt ook een rol bij het verhogen van de lonen. Zo stegen de consumentenprijzen in de VS in april met dik 8 procent op jaarbasis.

Apple is in de VS goed voor ongeveer 154.000 voltijdbanen. Het startsalaris van Apple ligt ruim boven het minimumloon in de Verenigde Staten, dat sinds 2009 op 7,25 dollar per uur staat. Het minimumloon in New York ligt op 15 dollar. Daarbij voelen steeds meer bedrijven de druk van vakorganisaties, die ze tot voor kort nog buiten de deur wisten te houden.