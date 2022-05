Chipbedrijven ASMI en Besi onder druk op rustig Beursplein

De chipbedrijven ASMI en Besi stonden donderdag in de staartgroep van de Amsterdamse AEX-index, die een kleine winst liet zien. De chipsector kampte met een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse chipmaker Nvidia. De beurshandel op het Beursplein verliep verder zeer rustig. De aandelenmarkten zijn open, maar vanwege Hemelvaartsdag zijn veel bedrijven gesloten en hebben marktpartijen een vrije dag.

Beleggers verwerken daarnaast nog de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de aantekeningen blijkt dat de Amerikaanse centrale bankiers “vastbesloten” zijn om de hoge inflatie aan te pakken. De inflatie in de Verenigde Staten ligt op het hoogste niveau in ruim veertig jaar, mede door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekra├»ne. De Fed verhoogde de rente begin mei met een half procentpunt en in de notulen geeft de centrale bank aan dat “met spoed” dient te worden opgetreden om de prijsstabiliteit te herstellen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus, op 685,55 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1008,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Londen steeg een fractie.

Naast ASMI en Besi, die beide 1,3 procent verloren, behoorde maaltijdbezorger Just Eat Takeaway tot de grootste dalers met een min van 1,1 procent. Olie- en gasconcern Shell voerde de stijgers aan met een plus van dik 1 procent. Uitzender Randstad volgde met een winst van 0,9 procent.

In de MidKap steeg Galapagos 2,8 procent. De biotechnoloog liet weten begin juni verschillende onderzoeken te presenteren op het Europese reumacongres in Kopenhagen. De presentatie omvat analyses van onderzoeksgegevens naar de werkzaamheid en veiligheid van Galapagos’ reumamedicijn filgotinib en praktijkgegevens over de afstemming tussen artsen en reumapati├źnten wat betreft het voorschrijven van dit middel.

In Frankfurt daalde Volkswagen 0,1 procent. Het Duitse autoconcern heeft in het Verenigd Koninkrijk een schikking getroffen van omgerekend 227 miljoen euro vanwege het dieselschandaal. De regeling werd bereikt met een groep van circa 91.000 bezitters van auto’s van de autobouwer. Zij hadden in 2016 een gezamenlijke rechtszaak aangespannen tegen Volkswagen vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren.

De euro was 1,0683 dollar waard, tegen 1,0666 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie (WTI) steeg 0,4 procent in prijs, tot 110,73 dollar. Brent-olie werd 0,3 procent duurder op 114,31 dollar per vat.