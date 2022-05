Philips aan kop in licht hogere AEX op rustige Hemelvaartsdag

Zorgtechnologiebedrijf Philips ging donderdag aan kop in de Amsterdamse AEX-index, die een kleine winst boekte. De handel op het Beursplein verliep zeer rustig. De aandelenmarkten zijn open, maar vanwege Hemelvaartsdag zijn veel bedrijven gesloten en hebben marktpartijen een vrije dag.

Beleggers verwerken daarnaast nog de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de aantekeningen blijkt dat de Amerikaanse centrale bankiers “vastbesloten” zijn om de hoge inflatie aan te pakken en de rente verder op te schroeven. De inflatie in de Verenigde Staten ligt op het hoogste niveau in ruim veertig jaar, mede door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekra├»ne. De Russische centrale bank verlaagde daarentegen donderdag de rente om de opmars van de roebel te stoppen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 686,74 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 1008,29 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen respectievelijk 0,6 en 0,7 procent. Londen klom 0,1 procent.

Naast Philips (plus 1,8 procent) behoorden uitzender Randstad en olie- en gasconcern Shell tot de sterkste stijgers, met winsten tot 1,5 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi, die beide 0,4 procent verloren, stonden in de staartgroep na tegenvallende vooruitzichten van de Amerikaanse chipmaker Nvidia.

In de MidKap ging Galapagos (plus 3 procent) aan kop. De biotechnoloog zal begin juni verschillende onderzoeksgegevens naar de werkzaamheid en veiligheid van zijn reumamedicijn filgotinib presenteren op het Europese reumacongres in Kopenhagen. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM, die eerder deze week aankondigde nieuwe aandelen uit te geven om de tijdens de coronacrisis ontvangen staatssteun sneller terug te betalen, sloot de rij met een min van 5 procent.

Volkswagen verloor 0,3 procent. Het Duitse autoconcern heeft in het Verenigd Koninkrijk een schikking getroffen van omgerekend 227 miljoen euro vanwege het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. In Londen zakte BT 4 procent. Het Britse telecomconcern liet weten dat de Britse overheid vanwege zorgen over de nationale veiligheid een onderzoek doet naar het belang van 18 procent van de Franse miljardair Patrick Drahi in BT.

De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0666 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie (WTI) kostte 0,8 procent meer op 111,21 dollar. Brent-olie werd 0,7 procent duurder op 114,77 dollar per vat.