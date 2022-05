Schiphol presenteert actieplan om zomerdrukte tegen te gaan

Schiphol heeft een actieplan gepresenteerd om in de zomerperiode grote drukte op de luchthaven tegen te gaan. Het plan bestaat uit vier punten: het werven van meer medewerkers zoals beveiligers, het aantrekkelijk maken van werken op Schiphol, het optimaliseren van de doorstroming van passagiers en het maken van afspraken met luchtvaartmaatschappijen over planning van vluchten. Daardoor zouden er minder vluchten moeten zijn.

Volgens Schiphol moet met deze maatregelen de verwachte zomerdrukte in goede banen worden geleid. “Het is niet zo dat reizigers niet meer in de rij zullen staan, maar we doen wel de belofte dat wij er alles aan doen om reizigers een voorspelbare en aangename Schiphol-ervaring te bezorgen”, aldus topman Dick Benschop in een verklaring. “Tijdens de meivakantie zijn we direct van start gegaan met het ontwikkelen en uitvoeren van oplossingen voor de drukte. Dat doen wij samen met alle partijen die Schiphol vormgeven.”

Woensdag maakte Schiphol al bekend dat de regels voor de start- en landingsrechten worden veranderd, waardoor deze zomer minder vluchten zouden moeten vertrekken. Schiphol had ook overleg met de vakbonden over vermindering van de werkdruk voor beveiligers en bagage-afhandelaars. Vanwege grote personeelstekorten zijn er de afgelopen tijd lange wachtrijen en zelfs opstootjes geweest, waarbij de marechaussee moest ingrijpen.

De luchthaven gaat daarom inzetten op de werving van meer beveiligers. Er lopen diverse wervingscampagnes en op 11 juni is er een banenmarkt op Schiphol. Daarnaast wordt een landelijke campagne begonnen, waar ook wordt gezocht naar schoonmakers en afhandelaars.

Verder zegt Schiphol dat in overleg met de bonden wordt gesproken over goede beloning voor werk op Schiphol. “Alle partijen voelen daartoe de urgentie.” Schiphol verwacht op korte termijn een onderhandelingsresultaat te kunnen presenteren.

Schiphol gaat bovendien “securitycoaches” inzetten, die reizigers helpen zo snel mogelijk door de beveiliging te gaan. Ook gaat Schiphol in overleg met maatschappijen om te onderzoeken op welke manier de hoeveelheid handbagage kan worden verminderd. Daarnaast zet Schiphol zoveel mogelijk extra medewerkers in, onder wie kantoorpersoneel en gepensioneerde collega‚Äôs.

Ten slotte wil Schiphol zorgen dat de situatie “maakbaar” is. Dat wil volgens de luchthaven zeggen dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de hoeveelheid die het beschikbare personeel op dat moment aankan. Onderdelen hiervan zijn verbeterde afstemming met maatschappijen over de planning en het verplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens.