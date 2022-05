Schiphol-topman Benschop: ik denk niet aan opstappen

Topman Dick Benschop van Schiphol is niet van plan om op te stappen vanwege de chaos op de luchthaven van de afgelopen tijd door enorme personeelstekorten. “Ik denk niet aan opstappen. Ik ben bijzonder gemotiveerd om alles op te lossen”, zegt hij in een interview met het ANP.

Schiphol kwam eerder op de dag met een actieplan om drukte en lange wachtrijen van passagiers in de zomerperiode tegen te gaan. Zo wil Schiphol meer beveiligers werven, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers aantrekkelijker maken en de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om coaches die mensen sneller door de beveiliging helpen en om verbeterde informatievoorziening.

Ook worden volgens Benschop afspraken gemaakt met luchtvaartmaatschappijen over vermindering van vluchten en het verplaatsen van vluchten naar met name Rotterdam. Volgens de topman moet dit vrijwillig gebeuren, maar als dat niet lukt kan Schiphol ook verplicht vluchten gaan schrappen. Benschop erkent dat daar nog wel veel discussie met maatschappijen voor nodig is.

De Schiphol-topman zegt dat dit actieplan moet zorgen dat in de zomer alles op Schiphol beter gaat, hoewel hij toegeeft dat er altijd wel rijen zullen zijn. “Ik ga niet op goed geluk de zomerperiode in. Het is duidelijk dat de druk heel groot is en dat we moeten ingrijpen.”

Door de urenlange wachtrijen ontstond veel irritatie bij passagiers en werden zelfs vluchten gemist omdat mensen niet op tijd aan boord konden komen. “Het is duidelijk dat we een verplichting hebben om alles in goede banen te leiden. We hebben dat op veel momenten niet waargemaakt”, zegt Benschop. “Het is echt pijnlijk als mensen een vlucht missen omdat ze te lang in de rij moeten staan.”

Ook waren er zelfs opstootjes tussen passagiers en beveiligers waarbij de marechaussee moest ingrijpen. Benschop: “Die agressie vind ik heel erg. Gelukkig was het een incident. Ik begrijp de teleurstelling van passagiers door de lange wachtrijen, maar onze werknemers doen keihard hun best. Ik hoop dat mensen daar begrip voor hebben.”

Tenslotte zegt Benschop dat hij op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos was om te praten over verduurzaming van de luchtvaart. Hij heeft kritiek gekregen omdat hij in Davos was terwijl er zoveel problemen waren op Schiphol. “Ik was vanuit daar betrokken en ben eerder teruggekomen”, aldus Benschop.