Sony mikt op overname van meer gamestudio’s

Maker van spelcomputer PlayStation Sony mikt op de overname van meer gamestudio’s en wil de investeringen in onder andere live-diensten en mobiele en pc-toepassingen opvoeren. Dat zei het hoofd van de gameafdeling van het Japanse concern.

Volgens Jim Ryan, voorzitter van Sony Interactive Entertainment, is het bedrijf nog niet klaar met het uitbreiden van de PlayStation Studios. De voorbije maanden breidde Sony zijn gamedivisie al uit na de overname van onder andere Bungie, de voormalige Microsoft-studio achter games als Halo en Destiny. Vooral die laatste game, een populaire zogeheten first-person shooter, is een aanwinst voor Sony. Met Destiny wil het bedrijf de concurrentie aangaan met het immens populaire Call of Duty van Activision.

Sony besteedt nu al bijna de helft van zijn PlayStation 5-investeringsbudget aan de ontwikkeling en groei van live services en wil dat percentage tegen 2025 tot 55 procent optrekken. Volgens Ryan is de aanwezigheid van Sony in dat deel van de gamingindustrie tot nu toe weinig betekenisvol geweest, naast de aanwezigheid bij pc en mobiel. Het bedrijf verwacht alleen al voor het huidige boekjaar een nettoverkoop van 300 miljoen dollar voor pc’s, bijna een verviervoudiging ten opzichte van de 80 miljoen dollar van het afgelopen jaar.

Wat hardware betreft, zei Sony dat de leveringsproblemen met de PlayStation 5 volgend jaar voorbij zullen zijn, waarbij deze computer qua verkopen de PlayStation 4 voorbij zal streven. De productie van de PlayStation 5, waarvan er in recordtijd 10 miljoen waren verkocht, kampt met tekorten aan onderdelen en daarnaast logistieke problemen waardoor de consoles minder goed beschikbaar zijn.