Tesla doet aanvraag voor goederentreinstation bij Duitse fabriek

Tesla heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een goederentreinstation bij zijn autofabriek in het oosten van Duitsland. Ook wil de elektrische-autobouwer extra logistieke faciliteiten bouwen voor zijn fabriek in Grünheide, ten oosten van Berlijn. Dat meldde de gemeente Grünheide aan het Duitse persbureau DPA. Eerder dit jaar werd de nieuwe fabriek officieel in gebruik genomen.

In totaal is met de uitbreidingsplannen een oppervlakte van meer dan 100 hectare gemoeid. Tesla wil volgens de burgemeester van Grünheide niet de productiefaciliteit vergroten. De autofabriek van Tesla beslaat een oppervlakte van circa 300 hectare. Het Amerikaanse bedrijf bouwt daar ook een fabriek die batterijen voor elektrische auto’s gaat maken.

Volgens de burgemeester kan in juni al een besluit worden genomen over de aanvraag. Klimaatactivisten hebben hun zorgen uitgesproken over de uitbreidingsplannen vanwege de impact op de lokale natuur.

De Tesla-fabriek is de eerste productiefaciliteit van het automerk in Europa. Het bedrijf begon in 2019 met de bouw van de assemblagefabriek, die het een eigen productiebasis geeft op de grote Duitse automarkt. De fabriek moet jaarlijks een half miljoen auto’s gaan bouwen en biedt werk aan zo’n 12.000 mensen.