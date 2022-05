Aandacht voor Just Eat Takeaway op Damrak na adviesverlaging

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar Just Eat Takeaway. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl terug. Een dag eerder was de maaltijdbezorger nog de grote winnaar op het Damrak met een winst van bijna 8 procent.

De Amsterdamse AEX-index koerst verder af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Beleggers lijken wat gas terug te nemen na het tweedaagse herstel op Wall Street, waar beter dan verwachte kwartaalcijfers van grote detailhandelsbedrijven als Macy’s, Dollar Tree en Dollar General voor optimisme zorgden. Beleggers schoven daardoor de vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten onder druk zet even aan de kant.

Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Aziƫ wonnen vrijdag terrein. De Nikkei in Tokio ging 0,7 procent hoger het weekeinde in. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van dik 2 procent dankzij stevige koerswinsten van Alibaba en Baidu. Beide grote Chinese techbedrijven kwamen met beter dan verwachte cijfers en zorgden voor opluchting in de geplaagde Chinese techsector.

De beurs in Shanghai bleef wat achter met een plus van 0,1 procent. De winsten van de Chinese industriƫle bedrijven, die kampen met het strikte coronabeleid in het land, lieten in april voor het eerst in twee jaar een daling zien.

Op het Damrak zal Prosus mogelijk opnieuw reageren op de verdere opmars in de Chinese techsector. De techinvesteerder heeft een groot belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent en behoorde donderdag al tot de grootste stijgers in de AEX, met een plus van ruim 4 procent.

De Europese beurzen sloten donderdag in het groen. De AEX klom 1,3 procent tot 692,80 punten en de MidKap eindigde met een plus van 0,7 procent op 1012,87 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1,8 procent. Wall Street zette het herstel voort met een winst van 1,6 procent voor de Dow-Jonesindex, die op 32.637,19 punten eindigde. De brede S&P 500 steeg 2 procent en techgraadmeter Nasdaq dikte 2,7 procent aan.

De euro was 1,0750 dollar waard, tegen 1,0723 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 114,02 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 117,33 dollar per vat.