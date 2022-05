ACM legt onlineverkopers strengere regels op

Onlineverkopers moeten zich aan strengere regels houden zodat consumenten beter beschermd worden als ze iets op een website of platform kopen, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zo mogen neprecensies niet meer en moeten consumenten beter geïnformeerd worden door verkopers als ze een gepersonaliseerde aanbieding krijgen. De ACM gaat controleren dat deze regels, die zaterdag ingaan, worden nageleefd.

Onlineplatformen en marktplaatsen, zoals bol.com of Marktplaats, waarop andere bedrijven producten aanbieden, moeten consumenten ook duidelijker vertellen met wie ze zaken doen, welke partij waarvoor verantwoordelijk is en bij wie consumenten in het geval van problemen kunnen aankloppen. Deze informatie moet “op een toegankelijke plek op een begrijpelijke manier” staan, schrijft de ACM.

Bedrijven moeten consumenten voor ze een aankoop doen op de hoogte stellen van aanbiedingen die persoonlijk zijn toegespitst op de consument. Die kunnen gebaseerd zijn op bijvoorbeeld eerdere aankopen of zoekopdrachten.

Verder moeten de platformen consumenten beter vertellen hoe zij met beoordelingen omgaan die geplaatst worden, zoals het controleren van de recensies en aangeven of iemand betaald heeft gekregen om de recensie te schrijven.

De beschermingsregels voor consumenten gaan ook gelden als consumenten online iets kopen waarvoor ze niet met geld betalen, maar met hun persoonlijke gegevens. Ook dan heeft een consument recht op “alle relevante informatie” voordat ze iets kopen en op bedenktijd.