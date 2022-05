BP herziet Britse investeringsplannen na extra winstbelasting

Het Britse olie- en gasconcern BP gaat zijn investeringsplannen in het Verenigd Koninkrijk opnieuw bekijken. De herziening volgt op de invoering van een extra belasting op de winsten van olieconcerns door de Britse overheid.

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak onthulde donderdag een omvangrijk steunpakket voor Britse consumenten die worden getroffen door de stijgende energierekeningen. Het pakket met een waarde van omgerekend bijna 18 miljard euro zal gedeeltelijk worden gefinancierd met een extra belasting van 25 procent op de winsten van olieconcerns als Shell en BP, die enorm hebben geprofiteerd van de stijgende olie- en gasprijzen.

Volgens Sunak zal de belasting tijdelijk zijn en weer worden afgebouwd wanneer de olie- en gasprijzen terugkeren naar meer normale niveaus. BP heeft eerder gezegd dat de geplande investeringen van 18 miljard pond (ruim 21 miljard euro) in het land tegen 2030 niet afhankelijk waren van het al dan niet verhogen van de belastingen door de regering.

In een reactie op de aankondiging van de extra belasting verklaarde het concern echter dat het “niet om een eenmalige belasting gaat, maar om een meerjarig voorstel”. “We zullen nu moeten kijken naar de impact van zowel de nieuwe heffing als de belastingvermindering op onze investeringsplannen voor de Noordzee”, aldus BP.

Volgens de minister van Financiën is de extra winstbelasting geen reden voor de oliebedrijven om minder te investeren, aangezien het plan ook een voorstel bevat van een nieuwe investeringsaftrek van 80 procent. Dat betekent dat energiebedrijven het bedrag dat ze betalen, kunnen verminderen als ze zich verbinden tot nieuwe kapitaaluitgaven.

Concurrent Shell liet weten dat “een stabiele omgeving voor langetermijninvesteringen” van fundamenteel belang is voor zijn plan om in het komende decennium 25 miljard pond te investeren in het Britse energiesysteem. “De voorgestelde belastingvermindering van de minister op investeringen in de energietoekomst van Groot-Brittannië is een cruciaal principe in de nieuwe heffing”, zei een woordvoerder van Shell.