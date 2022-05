CNV: goede hoop op akkoord met Schiphol over werkdruk

De vakbonden hebben goede hoop om tot een akkoord te komen met luchthaven Schiphol over verlaging van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten. Dat zegt CNV Vakmensen. Voor 1 juni willen de bonden een akkoord, anders volgen acties. Na het weekend staat nieuw overleg tussen de bonden en Schiphol gepland.

“Schiphol heeft de wil om de problemen aan te pakken en lijkt te reageren op onze oproepen. Op papier is er een raamwerk voor een sociaal akkoord.” Meer details wil Erik Maas, onderhandelaar namens CNV Vakmensen, niet geven. Maandag om 13:00 uur volgt nieuw overleg. Of Schiphol-topman Dick Benschop daarbij aanwezig is, kon CNV nog niet zeggen.

“Bij het eerste gesprek zat Benschop aan tafel, daarna heeft hij het overgedragen aan collega’s. We zijn weken verder, het zou gepast zijn als hij aanschuift. Ik kan me ook voorstellen dat de druk op Benschop om op te stappen toeneemt omdat de problemen nog niet opgelost zijn”, zegt Maas. Benschop zelf liet donderdag weten niet van plan zijn te vertrekken.

Benschop heeft de afgelopen tijd veel kritiek gekregen op zijn gebrek aan zichtbaarheid tijdens de perikelen op de luchthaven. Door personeelstekort bij onder meer de beveiliging ontstonden lange wachtrijen, waardoor mensen meer dan eens hun vlucht misten door urenlang wachten.

Donderdag presenteerde Schiphol een actieplan om de drukte op de luchthaven tegen te gaan. Belangrijkste punten waren meer personeel werven, zoals beveiligers, werk op de luchthaven aantrekkelijk maken, de doorstroming van passagiers optimaliseren en afspraken maken met luchtvaartmaatschappijen over de planning van vluchten.

Ook komt er 11 juni een banenmarkt op Schiphol om mensen te werven. Dat duurt nog ruim twee weken. De banenmarkt is maandag tijdens het overleg “zeker onderwerp van gesprek”, zegt Maas. “Hoe eerder, hoe beter. We zullen zeker de druk opvoeren en de urgentie op dat vlak laten weten. Het moet echt snel. CNV organiseert ook een eigen banenmarkt.”

CNV zegt nog steeds berichten te krijgen van beveiligers op Schiphol die stoppen door de drukte, maar kon geen aantallen noemen. Wel staan volgens Maas zo’n vijfhonderd vacatures open, “en dat aantal loopt alleen maar op”.

Vakbond FNV wilde niet direct reageren op de voortgang van de gesprekken met Schiphol.