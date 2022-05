G7: OPEC heeft cruciale rol bij aanpak krapte op oliemarkt

Oliekartel OPEC heeft een “cruciale rol” bij het aanpakken van de krapte op de wereldwijde oliemarkt en het verlagen van de hoge energieprijzen. Dat stelt de G7, de groep van zeven rijke industrielanden, in een verklaring. Volgende week gaan de OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland weer vergaderen over de productie.

“We roepen de olieproducerende landen op verantwoordelijk te handelen en actie te ondernemen tegen de krappe internationale markten”, aldus de G7. De G7 bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, ItaliĆ«, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Europese Unie schuift ook aan. De OPEC+, zoals de alliantie tussen de OPEC en Rusland heet, is bezig de olieproductie elke maand geleidelijk te verhogen, maar westerse landen waaronder de VS willen dat de productie nog sterker wordt verhoogd. Tot dusver geeft de OPEC+ geen gehoor aan die oproep.

De OPEC+ houdt op 2 juni weer een vergadering. Naar verwachting wordt dan besloten om de dagelijkse olieproductie in juli met 432.000 vaten te verhogen, net als in mei en in juni.