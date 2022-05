Kiev: Oekraïense boeren hebben vijfde minder granen gezaaid

Oekraïense boeren hebben het zaaien deze lente bijna afgerond. Het oppervlak dat met granen zoals tarwe is gezaaid is ruim een vijfde kleiner dan vorig jaar, meldt het Oekraïense ministerie van Landbouw. Het zaaigebied is een stuk kleiner door de oorlog in het land.

Het ministerie gaf geen vooruitzichten voor de graanoogst van dit jaar. Oekraïne is wereldwijd een belangrijke graanexporteur. Veel landen, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, zijn afhankelijk van de goedkope tarwe uit Oekraïne.

In mei is de export uit het land sterk gedaald, maakte het ministerie van Landbouw vorige week bekend. Doordat Russische strijdkrachten de Oekraïense havens aan de Zwarte Zee blokkeren kan er veel minder graan het land uit. Vorige week beschuldigde Duitsland de Russen ervan honger in te zetten als wapen in de strijd met Oekraïne. Door in het Oost-Europese land havens te blokkeren en silo’s en spoorwegen te vernietigen wakkert het Russische leger een wereldwijde voedselcrisis aan, stelde minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock.