Klein aantal vluchten easyJet nog verstoord na IT-problemen

Een klein aantal vluchten van de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet is vrijdag nog verstoord, na de IT-problemen een dag eerder. In een verklaring stelt easyJet dat vanwege een probleem met het IT-systeem donderdag ongeveer 200 vluchten werden getroffen. Het probleem was binnen een paar uur verholpen en easyJet voerde die dag bijna 1500 vluchten uit over het hele netwerk.

Vrijdag is easyJet van plan ongeveer 1700 vluchten uit te voeren. De passagiers van het kleine aantal verstoorde vluchten zijn hiervan op de hoogte gebracht en hebben de mogelijkheid gekregen om te boeken of hun geld terug te krijgen. De luchtvaartmaatschappij biedt daarbij excuses aan voor het ongemak.