Luchtvaartmaatschappijen tegen verplicht schrappen vluchten

Luchtvaartmaatschappijen zijn er andermaal “mordicus tegen” opnieuw eventueel verplicht vluchten te moeten schrappen door de drukte op Schiphol. Dat zegt Marnix Fruitema, voorzitter van brancheorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen Barin, die schrappen “een uiterste middel” noemt. De mogelijkheid staat in het door Schiphol gepresenteerde actieplan om de drukte op de luchthaven tegen te gaan.

“Op basis van het totale pakket zoals het gepresenteerd is, heb ik vertrouwen dat het niet nodig is. Ik ben voorzichtig optimistisch”, zegt Fruitema voorafgaand aan nieuw overleg met de luchthaven dat na het weekend gepland staat. Wel zegt hij dat de organisatie “als een bok op de haverkist blijft zitten” om de situatie op Schiphol in de gaten te houden. “De chaos op Schiphol is extreem en onacceptabel”, aldus Fruitema.

De voorzitter zegt “goed vertrouwen” te hebben in het actieplan, waar onder meer in staat dat vluchten verplaatst zullen worden naar regionale luchthavens. “Alle kleine beetjes helpen”, zegt Fruitema. Verplaatsing betekent volgens de voorzitter ook geen grote inkomstenderving voor luchtvaartmaatschappijen.

Ook beperkt Schiphol de komende tijd het opnieuw uitgeven van slots. Dat betekent dat de rechten voor vluchten niet zomaar aan andere maatschappijen worden gegeven als zij er geen gebruik van maken. Dat moet minder vluchten op de luchthaven opleveren. Volgens Fruitema zijn er altijd wel redenen om vluchten te annuleren en kampen luchtvaartmaatschappijen zelf ook met personeelstekort en ziekteverzuim.

Vakbonden FNV en CNV voeren maandag een apart gesprek met de luchthaven over personeelstekort en werkdruk, waardoor de laatste weken lange rijen en wachttijden zijn ontstaan. Op de agenda staat onder meer de door Schiphol aangekondigde banenmarkt om meer personeel te werven. Die staat voor 11 juni gepland.

Fruitema, die zegt “meer achtergrond” te willen over het banenplan, vindt dat laat. “Schiphol moet wat doen aan het managen van de perceptie bij het publiek”, vindt hij.