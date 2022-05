Onderzoeker: recordhoeveelheid Russische olie in tankers op zee

Er is momenteel een recordhoeveelheid Russische olie in tankers op zee, grotendeels onderweg naar India en China nu westerse landen de import van olie uit Rusland aan banden leggen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat meldde marktonderzoeker Kpler. Volgens het bureau ging het afgelopen week om 74 miljoen tot 79 miljoen vaten aan Russische olie die nu op zee zijn.

Dat is veel meer dan de hoeveelheid olie op zee kort voor de Russische invasie van Oekraïne in februari. Toen ging het om 27 miljoen vaten (van 159 liter), aldus Kpler. Azië heeft vorige maand voor het eerst Europa vervangen als de grootste koper van Russische olie en dat verschil zal waarschijnlijk verder oplopen. Vanwege de oorlog in Oekraïne kopen Europese landen en bedrijven veel minder olie uit Rusland. De Verenigde Staten hebben een importverbod opgelegd en ook de Britten gaan de invoer van Russische olie verbieden.

Moskou moet daarom naar landen als China en India kijken voor de verkoop van ruwe olie. Die landen kopen nu miljoenen vaten op om gebruik te maken van de hoge kortingen die worden geboden door Rusland.